Лос-Анджелес, США, , 10:41 — REGNUM Американский актёр Вин Дизель намекнул на то, что фильм «Форсаж 10» может выйти в двух частях. Об этом 5 февраля сообщил портал GamesRadar+.

Исполнитель роли Доминика Торетто заявил, что первые мысли о создании «Форсажа 10» пришли к нему ещё до начала съёмок девяток части. Актёр хочет развивать франшизу «на протяжении поколений».

Напомним, премьера «Форсажа 9» состоится 21 мая 2020 года. К актёрскому составу франшизы присоединится популярный рестлер Джон Сина.

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