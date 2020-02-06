Лос-Анджелес, США, , 10:39 — REGNUM Компания Disney приобрела права на показ в кинотеатрах популярного бродвейского мюзикла «Гамильтон». Шоу можно будет увидеть на больших экранах с октября 2021 года.

По сообщению портала Film.ru со ссылкой на твиттер-аккаунт композитора и актера Лина-Мануэля Миранды. Кроме того, стало известно, что сумма, отданная за право показа мюзикла, стала рекордной в мире сценического мастерства. По данным неназванных источников, демонстрация мюзиклов в кино обойдется Disney в 75 миллионов долларов.

Хип-хоп мюзикл «Гамильтон» посвящен жизни одного из Отцов-основателей США Александра Гамильтона. Автором музыки выступил Лин-Мануэль Миранда, а режиссером — Томми Кейл. Постановка выиграла 11 премий «Тони» в 2016 году, став абсолютным хитом на Бродвее.