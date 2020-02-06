Москва, , 09:56 — REGNUM В кинотеатре «Художественный» (станция метро «Арбатская») завершился первый этап реставрационных работ, предусматривающий усиление всех конструкций и укрепление кирпичной кладки.

Об этом сообщает портал «Театрал» со ссылкой на департамент культурного наследия правительства города Москвы. По словам главы департамента Алексея Емельянова, реставраторам удалось смонтировать стальные фермы над главным кинозалом, в том числе подлинные детали работы архитектора Федора Шехтеля, а сейчас ведется тщательная работа над лепным декором.

Ожидается, что здание кинотеатра обретет первоначальный облик (построено в 1909 году) уже к концу текущего года. Внешний вид дополнит каменная штукатурка, подобная той, что использовалась в начале XX века, а также аутентичные деревянные двери, которые заменят пластиковые, установленные в 2000-х годах.