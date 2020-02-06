Москва, , 09:54 — REGNUM 19 февраля на Сцене на Сухаревской Театра Олега Табакова пройдет единственный показ спектакля режиссера Бертрана Маркоса «Хиросима, любовь моя», организованный компанией The Visiteurs du soir.

По сообщению портала Театр, в главной роли выступит известная французская актриса Фанни Ардан. Спектакль Бертрана Маркоса поставлен по сценарию Маргерит Дюрас, написанному для одноименного фильма 1959 года режиссера Алена Рене. Это история о краткой любви киноактрисы из Франции и японского архитектора в разоренной войной Хиросиме.

Актриса Фанни Ардан снималась у ведущих режиссеров, таких как Франсуа Трюффо, Ален Рене, Кост Гавр, Мишель Гавр, Микеланджело Антониони, Франко Дзеффирелли и Паоло Соррентино. В багаже французской артистки как авторское кино, так и популярные комедии.