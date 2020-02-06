, 09:51 — REGNUM Стало известно, что британская рок-группа Radiohead берет творческую паузу в один год. Сообщается, что коллектив не будет выпускать новый материал, а также выступать на сцене вплоть до 2021 года.

По информации американского новостного портала NME о перерыве в работе сообщил барабанщик группы Фил Селуэй. Стоит отметить, что с выхода последнего студийного альбома A Moon Shaped Pool прошло уже четыре года.

В декабре прошлого года участник коллектива Эд О’Брайен опубликовал клип на новую песню Brazil, которая была записана вместе с еще одним участником группы, басистом Колином Гринвудом.

Напомним, что всего за свою карьеру Radiohead получила три премии «Грэмми» за лучший альтернативный альбом. Коллектив получил эту награду за OK Computer, Kid A и In Rainbows.