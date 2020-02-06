Москва, , 09:49 — REGNUM 6 февраля в пространстве White Room Foundation откроется новый выставочный проект MIAMI SHOTS, посвященный одной из самых масштабных ярмарок современного искусства — Art Basel Miami Beach 2019. Об этом сообщает официальный сайт White Room Foundation.

В проекте принимают участие Ольга Елисеева, Анастасия и Юрий Омельченко, Наталья Гудович, Лидия Русскова, Роман Катушкин, Михаил Цатурян, Алина Крюкова, Наталия Красноок и Джейкоб Якубов. Художники, кураторы и галеристы представили фото и видеоарт, созданные в Майами в декабре 2019.

В рамках открытия выставки пройдет public-talk с художниками, где они поделятся с гостями впечатлениями от Art Basel Miami, расскажут о своем опыте участия в международных ярмарках.

Выставка продлится до 21 февраля 2020 года.