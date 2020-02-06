Москва, , 09:46 — REGNUM Видеосервис START планирует создать мини-сериал на основе фильма Клима Шипенко «Текст», многие сцены в котором «будут смотреться совершенно иначе».

По сообщению сайта Kinopoisk.ru, премьера пятисерийного проекта состоится эксклюзивно на видеосервисе START, однако точная дата выхода сериала пока неизвестна. Ожидается, что серии будут полностью профинансированы из средств START, а на многие эпизоды фильма зрители «смогут взглянуть абсолютно по-новому». Как отмечают создатели, на выпуск сериала их подтолкнул успешный прокат картины.

Фильм «Текст» основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского. Он рассказывает историю Ильи Горюнова, отсидевшего длительный срок по ложному обвинению в распространении наркотиков.