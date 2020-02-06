Москва, , 09:44 — REGNUM Отечественный фантастический фильм «Кома» уступает в прокате иностранным картинам «Плохие парни навсегда» и «1917», стартовав на отечественных экранах «ниже ожиданий».

По сообщению портала Film.ru, в первую неделю проката «Кома» режиссера Никиты Аргунова собрала 79,6 миллионов рублей, уступив вышедшему недавно фильму «Аванпост». У авторов фильма остаются надежды на зарубежный прокат: права на показ проданы во многие страны мира.

Напомним, что картина «Кома» с Риналем Мухаметовым, Любовью Аксеновой и Антоном Пампушным рассказывает о путешествии в мир, сотканный на основе памяти о реальности людей, которые находятся в глубокой коме.