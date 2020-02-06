Стамбул, Турция, , 09:22 — REGNUM Актер и певец Андан Коч, известный российскому телезрителю по роли Бехрама-Паши в сериале «Великолепный век», был приговорен турецким судом к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

По сообщению портала KinoNews, вместе с известным актером перед судом предстал и его брат Ахмет Коч. По материалам следствия, братья оказали сопротивление полиции при аресте и нанесли телесные повреждения сотрудникам отдела по борьбе с распространением наркотиков в городе Аташехир. Всего ранения получили шесть стражей правопорядка.

Несмотря на требования защиты оправдать подсудимых, так как те, якобы, уже «получили наказание» в ходе задержания, так как были избиты, а их руки были сломаны, суд выбрал самую жесткую меру пресечения. Сериал «Великолепный век», популярный у зрителей многих стран мира, снят в жанре исторической драмы. В 2015 году на экраны вышло продолжение киноэпопеи.