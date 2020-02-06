Лос-Анджелес, США, , 07:53 — REGNUM Sony сообщила о выходе в продажу романа «Бладшот», который связан с предстоящим фильмом-адаптацией популярного одноимённого комикса издательства Valiant. Об этом 6 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/HildaGlumace/status/1225223733603778560

Отмечается, что это «официальный роман к фильму», который написал Гэвин Смит. Книга будет будет выпущена компаниями Sony Pictures Consumer Products, Valiant Entertainment и Titan Books. В неё также войдёт рассказ «В огонь».

Напомним, сюжет фильма «Бладшот» расскажет о солдате, которого при помощи нанороботов воскресила команда ученых, работающих в секретной лаборатории. Он фактически получил бессмертие и был превращён в убийцу, воспоминания которого о прошлой жизни были стёрты. Главную роль в картине исполнил Вин Дизель.

Читайте ранее в этом сюжете: Новость о возможном режиссёре «Доктора Стрэнджа 2» взволновала фанатов