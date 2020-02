Лос-Анджелес, США, , 07:41 — REGNUM После ухода Скотта Дерриксона с поста режиссёра фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» его место может занять создатель трилогии о Человеке-пауке. Об этом 6 февраля сообщил портал Variety.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, студия Marvel всерьёз рассматривает кандидатуру Сэма Рэйми. Издание We Got This Covered отметило, что желание Marvel привлечь его к проекту вполне понятно, поскольку Рэйми не только снял оригинальную трилогию про Человека-паука, но и является создателем комедийных фильмов ужасов франшизы «Зловещие мертвецы».

Ранее СМИ сообщили, что согласно плану, съёмки «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» должны стартовать через «несколько месяцев». Скотт Дерриксон покинул проект фильма 10 января 2020 года из-за «творческих разногласий» с продюсерами Marvel.

