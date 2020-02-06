Нью-Йорк, США, , 06:59 — REGNUM На съёмочной площадке сериала Netflix «Ведьмак» появится новое лицо: юная актриса Кармел Ланьядо, которую зрители могли видеть в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Об этом 6 февраля сообщил портал Screen Rant.

Второй сезон популярного сериала Netflix «Ведьмак"начнут снимать в феврале 2020 года. Сообщается, что Ланьядо появится как минимум в трёх эпизодах второго сезона «Ведьмака». Она исполнит роль «юной девушки, чья игривая и причудливая манера поведения — лишь ширма для более умного и садистского персонажа».

Кармел Ланьядо также снялась в мини-сериале «Рождественская песнь», в котором главную роль исполнил Гай Пирс. Производством этого шоу занимался телеканал FX.

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