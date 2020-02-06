Лос-Анджелес, США, , 06:37 — REGNUM Сценарист и продюсер Веллесли Вайлд, известный благодаря своей работе над мультсериалом «Гриффины», подписал многолетнее соглашение со студией Warner Bros. Animation. Об этом 6 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Он будет работать над реализацией различных анимационных проектов для всех платформ Warner Bros., рассчитанных как на взрослую, так и на детскую и семейную аудитории. Он также будет создавать идущие в прямом эфире програмы для телевизионных подразделений компании.

Ранее Веллесли Вайлд стал одним из организаторов возрождения студии Animaniacs. Он также работал над созданием таких фильмов, как «Тупой и еще тупее 2», «Миллион способов потерять голову», «Третий лишний» и сериала «Папаши».

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