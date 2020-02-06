Нью-Йорк, США, , 06:25 — REGNUM Стал известен актёрский состав предстоящего фильма Netflix «Бей и беги». Об этом 6 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В качестве режиссёров выступят Лиор Раз («Призрачная шестёрка») и Сэна Латан («Наёмник»). Латан также исполнит роль Наоми Хикс — нью-йоркской журналистки и бывшей любовницы главного героя фильма. На съёмочной площадке к ней присоединятся: Келен Ом, Моран Розенблат, Гал Торен и Грегг Генри. Съёмки картины начнутся в феврале 2020 года в Израиле.

Сюжет картины расскажет, как бывший солдат спецназа по имени Сегев Азулай решает отомстить за смерть своей жены, погибшей в странном ДТП, произошедшем в Тель-Авиве. Он отправляется в США на поиски убийц, где узнаёт то, что жена скрывала от него.

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