Лос-Анджелес, США, , 01:45 — REGNUM Режиссёр Джош Бун рассазал журналистам, что при создании мрачного кинокомикса «Новые мутанты» он вдохновлялся фильмами Уэса Крэйвена. Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Бун отметил, что на его картину повлияли такие фильмы, как «Сияние» Стэнли Кубрика, «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» Уэса Крэйвена.

Кроме того, поскольку фильм «привязан» к рейтингу PG-13 (содержание может считаться неприемлемым для детей, не достигших 13-летнего возраста) кинематографист намекнул, что картина будет также чем-то похожа на «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана (который имеет тот же возрастной рейтинг).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Marvel удалила «Новых мутантов» из списка фильмов, относящихся к её расширенной киновселенной, тем самым дав понять, что картина относится к одному из миров «Людей Икс». Премьера кинокомикса в России состоиться 2 апреля 2020 года.

