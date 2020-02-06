Москва, , 01:46 — REGNUM В Центральном академическом театре Российской Армии в день его 90-летия откроется музей. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В экспозиции театрального музея будет отражена жизнь коллектива, начиная с момента создания театра в 1930 года. Выставка представит галерею актёров, расскажет о наиболее значимых событиях в долгой истории театра, о творческом союзе артистов с армией.

Центральный театр Красной армии (ЦТКА) был создан в 1929 году по инициативе политуправления Рабоче-крестьянской Красной Армии из нескольких артбригад, которые образовали его первый состав. Премьера первого спектакля «К. В. Ж. Д.» о событиях на Китайско-Восточной железной дороге состоялась 6 февраля 1930 года.

В 1940 году для театра, спектакли которого до этого были только выездными, по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева было построено здание в форме пятиконечной звезды. Свою жизнь в новом доме театр начал с показа 14 сентября 1940 года на Большой сцене спектакля «Полководец Суворов» Игоря Бахтерева и Александра Разумовского. А всего за годы существования театра его коллективом было создано более 400 спектаклей.