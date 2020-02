Лос-Анджелес, США, , 01:28 — REGNUM Warner Bros. рассматривает возможность замены Эмбер Хёрд в сиквеле «Аквамена». Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По словам источников, этот вопрос в кинокомпании «активно обсуждается прямо сейчас», несколько исполнительных директоров поставили его после того, как скандал возникший после развода Хёрд и Джонни Деппа, перешёл на новый уровень.

По мнению менеджеров, Хёрд стоит заменить в роли Меры из-за растущего объёма негативных статей про неё в прессе, а также из-за того, что часть её бывших поклонников выступила против актрисы.

Ранее в сеть выложили аудиозапись, которая дала понять, что Эмбер Хёрд применяла физическое насилие в отношении Джонни Деппа. До этого актриса сама обвиняла бывшего мужа в том, что это он применял насилие по отношению к ней, а инсайдеры сообщали, что менеджеры Warner Bros. ставили вопрос о замене Деппа в третьем фильме франшизы «Фантастические твари».

