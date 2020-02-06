Лос-Анджелес, США, , 00:45 — REGNUM Disney опровергла слухи о том, что в производстве находится перезагрузка фантастического фильма «Дорогая, я уменьшил детей». Об этом 4 февраля сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что после того, как журналисты обратились с соответствующим вопросом к кинокомпании, её представители вместо обычного отказа от комментариев стали категорически отрицать существование подобного проекта. Они также дали понять, что Рик Моранис не вел со студией переговоры по этому поводу.

Напомним, Рик Моранис исполнил роль ученого Уэйна Залински в фильмах «Дорогая, я уменьшил детей», «Дорогая, я увеличил ребёнка» и «Дорогая, мы себя уменьшили». В 1997 году актёр принял решение уйти из кинематографа, чтобы посвятить себя воспитанию детей. На это решение повлияло то, что его жена Энн Моранис ушла из жизни в 1991 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезде «Джокера» предложили роль в перезагрузке «Питера Пэна»