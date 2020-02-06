Лос-Анджелес, США, , 00:27 — REGNUM Студия Industrial Light & Magic, работавшая над созданием компьютерных спецэфффектов к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», выложила в сеть ролик, в котором показала, как эта работа проводилась. Видео было опубликовано 5 февраля на YouTube-канале компании.

Зрители могут видеть, как именно в кадр добавляли Кэрри Фишер, молодого Марка Хэмилла и других анимированных персонажей. Им также показали, как выглядели местность или интерьер до добавления компьютерной графики. Над созданием эффектов работали команды специалистов из Сан-Франциско, Сингапура, Ванкувера, Лондона и Сиднея.

Фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» на сегодня собрал в мире около $1,06 млрд. При его создании были использованы кадры с Кэрри Фишер, снятые до смерти актрисы и начала производства финальной картины саги Скайуокеров.

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