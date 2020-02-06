Тегеран, , 07:44 — REGNUM 5 февраля министр иностранных дел Исламской республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф отметил важную роль кинематографа в создании общего языка между народами. Такое заявление было сделано на встрече с директором киноорганизации Ирана Хосейном Энтезами перед лицами иранского кино и кинофестиваля «Фаджр». Об этом сообщило новостное агентство MehrNews.

Далее Зариф подчеркнул важность культурной дипломатии для достижения взаимопонимания между народами. Министерство иностранных дел Ирана и представительства в других странах выразили свою готовность наладить тесное сотрудничество в продвижении проектов кинематографической организации, в том числе вышеупомянутого международного кинофестиваля под названием «Фаджр».

Кроме того, глава МИД отметил усилия «недоброжелателей исламского Ирана и региона» по подрыву имиджа страны в её борьбе с терроризмом. По словам Зарифа, кинематографии Ирана не хватает освещения мужества таких героев как генерал-лейтенанта Сулеймани в борьбе с экстремизмом и терроризмом.