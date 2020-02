Лос-Анджелес, США, , 19:57 — REGNUM Хоакину Фениксу предложили исполнить роль капитана Крюка в предстоящем ремейке картины «Питер Пэн». Об этом 5 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Пока не известно, примет ли актёр это предложение и о каком именно формате идет речь (будет ли это проект фильма или сериала). Однако ожидается, что премьера остоится на потоковом сервисе Disney+.

Напомним, фильм «Питер Пэн» по книге писателя Джеймса Мэтью Барри вышел на большие экраны в декабре 2003 года. Снял его режиссёр П. Дж. Хоган.

