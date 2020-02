Беркли, США, , 19:23 — REGNUM Компания Disney потребовала от небольшой начальной школы Emerson, расположенной в Беркли (штат Калифорния, США), выплатить $250 за показ фильма «Король Лев». Об этом 5 февраля сообщил портал We Got This Covered.

В 2019 году образовательное учреждение в рамках мероприятия по сбору средств на «Ночь родителей» показало этот фильм. Через два месяца оно получило от Disney электонное письмо с требование уплатить $250: кинокомпания заявила, что этот показ был проведён незаконно.

«Один из отцов купил фильм на Best Buy. Он принадлежал ему. Мы буквально не знали, что нарушаем какие-либо правила», — сказал представитель школы журналистам.

Он также сказал, что школе тогда удалось собрать $800. По мнению автора статьи, компания вместо того, чтобы атаковать школу при помощи правовой системы, могла бы просто предупредить её. Он также отмечает, что сейчас Disney стоит отправить образовательному учреждению пожертвование, чтобы защитить свой имидж.

Напомним, в 2019 году фильмы Disney собрали в мире более $10 млрд. Прокат только одной картины «Король Лев» принес кинокомпании более $1,65 млрд.

