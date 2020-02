Лос-Анджелес, США, , 18:45 — REGNUM Студия Marvel может поменять историю происхождения Фантастической четверки при её введении в свою расширенную киновселенную. Об этом 5 февраля сообщил портал We Got This Covered.

На известном форуме 4Chan появилась информация, что члены команды: Мистер Фантастик, Невидимая Леди, Человек-факел и Существо будут не просто супергероями, а семьёй исследователей.

Они получат свои силы во время путешествия в Негативную зону, которая на самом деле может оказаться частью Квантовой области из фильмов про Человека-муравья. Издание отмечает, что к этой информации пока что стоит относиться как к непроверенному слуху, потому что другие источники об этом ещё не сообщали.

Напомним, последняя экранизация «Фантастической четверки» вышла в 2015 году, снял фильм режиссёр Джош Транк. Фильм плохо выступил в прокате, при бюджете $120 млн сумма его кассовых сборов в США составила $56,1 млн, а в мире — около $168 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: актриса кинокомикса «Вечные» сообщила об окончании съёмок