Волгоград, , 17:54 — REGNUM Экспонаты Музея-заповедника «Сталинградская битва» покажут на железнодорожных станциях в Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях. Об этом на совещании в Министерстве культуры РФ рассказал директор Музея-заповедника Алексей Дементьев, сообщила 5 февраля пресс-служба ведомства.

Железнодорожный состав с военной техникой музея проедет по трём регионам в апреле-мае 2020 года. Межрегиональный проект «Воинский эшелон» будет реализован при поддержке РЖД. К прибытию спецпоезда на каждой остановке будут приурочены патриотические акции и концерты.

Всего в проекте планируется задействовать 75 станций.