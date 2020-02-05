Чебоксары, , 17:50 — REGNUM В Чувашии из предметов по выбору для сдачи ЕГЭ лидируют обществознание, физика и биология. Также в республике есть желающие сдать китайский и испанский языки, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Для участия в государственной итоговой аттестации в 2020 году было подано 6060 заявлений (в 2019 году — 6411 человек). Что касается обязательных предметов, то русский язык для сдачи ЕГЭ выбрали 97,15%, математику базового уровня — 34,31%, математику профильного уровня — 61,52%. Из предметов по выбору лидирует обществознание и физика, которые планируют сдавать соответственно 51,75% и 30,51% школьников. Далее идут биология (21,27%), история (15,97%), химия (16,62%), информатика и ИКТ (16,19%). Кроме того, есть желающие сдавать экзамен по китайскому (0,07%) и испанскому (0,01%) языкам.

ЕГЭ в Чувашии будут сдавать в 34 пунктах проведения экзамена. Досрочный этап начнётся 20 марта и завершится 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году был расширен перечень предметов для сдачи экзамена: выпускники получили возможность сдать китайский язык наряду с английским, немецким, французским и испанским. В прошлом году в Чувашии желание сдавать китайский язык изъявил один человек, при этом не нашлось желающих сдавать испанский язык.