Волгоград, , 17:41 — REGNUM На 95% завершены работы по реконструкции монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. По плану реставраторы сдадут объект к маю 2020 года, сообщили 5 февраля в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Ход работ обсудили в Москве на совещании под председательством статс-секретаря — замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. Директор Музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев рассказал, что фактически работы могут быть завершены уже к марту. Специалисты практически закончили приводить в порядок сам монумент, обустраивается дренажная система, меняется система освещения. В дни празднования 75-летия Победы на Мамаевом кургане проведут патриотическую акцию «Свет Великой Победы» — в течение нескольких дней в вечернее время на статую будут транслировать видео в формате 3D о начале войны, её ключевых событиях, этапах и городах-героях.

«Акцию мы проводим уже четыре года, в 2019 году её посетило около 300 тысяч человек. В этот раз она будет более масштабная, причём, увеличится не только время проведения, но и количество задействованных объектов», — рассказал Алексей Дементьев.

Комплекс реставрационных работ на монументе начался в 2017 году с замены канатной арматуры внутри главной скульптуры. В 2018 — 2020 года основные работы связаны с реставрацией поверхности скульптуры и благоустройством прилегающей территории.