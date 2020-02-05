Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Петиция с требованием отстранить актрису Эмбер Хёрд от участия в фильме «Аквамен-2» появилась на сайте Change.org, передает корреспондент. Авторы и подписанты петиции выдвинули это требование после того, как в широком доступе оказалась аудиозапись, на которой Хёрд, бывшая жена Джонни Деппа, признается, что била своего мужа.

Ранее в домашнем насилии обвиняла Деппа именно Хёрд, в результате, как говорит актер, пострадала его карьера. Депп подал на экс-супругу в суд иск на 50 млн долларов, описывая множество случаев применения насилия именно с ее стороны. Запись, ставшая теперь известной, подтверждает, что женщина действительно была скора на расправу.

В петиции говорится, что раз Хёрд известна как применяющая домашнее насилие (уточняется, что так она поступала и до Деппа), кинокомпании Warner Brothers и DC Entertainment должны удалить ее из проекта «Аквамен-2».

Из петиции на Change.org "Они не должны игнорировать страдания жертв Хёрд и не должны рекламировать домашнего насильника. Мужчины, как и женщины, — жертвы домашнего насилия, это нужно признать, и необходимо принять меры, чтобы не допустить прославления известного насильника в индустрии развлечений. Поступите правильно. Уберите Эмбер Хёрд из «Аквамена-2».

На момент публикации петицию подписали более 160 тысяч человек.

Отметим, ранее Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в том, что он подкупал людей, которые были свидетелями инцидентов, связанных с применением насилия по отношению к ней.

Премьера фильма «Аквамен-2» запланирована на декабрь 2022 года.