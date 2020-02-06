6 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Состоялась премьера кинокомикса «Хищные птицы». И если о Харли Квинн в исполнении Марго Робби теперь знают практически все, то остальные представительницы новой супергеройской команды окутаны завесой тайны. Кто они и какими были в оригинальных комиксах — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 09:12 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, на больших экранах выйдут «Хищные птицы» — очередная история объединения очередной команды супергероев и, по сути, первый сольный фильм о Харли Квинн в исполнении Марго Робби. И если о напарнице Джокера, «выстрелившей» в «Отряде самоубийц», сейчас знают практически всё, то личности других «птиц» для большинства окутаны тайной.

Главные героини Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Например, многие не знают, что у «Хищных птиц» есть не только несколько собственных серий комиксов, но и одноимённый сериал по мотивам. Он выходил в 2002 году и рассказывал о тогда ещё не появлявшихся в телеадаптациях Охотнице, Чёрной Канарейке и Харли Квинн.

Харли Квинн Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Рассказать обо всех представителях этой команды девушек-линчевателей будет невероятно сложно — в комиксах в составе «Хищных птиц» в разное время побывали более 30 героинь вселенной DC. Однако о четырёх женщинах-протагонистах (не считая вышеупомянутой Харли Квинн) предстоящего фильма и их комикс-проообразах всё же стоит упомянуть.

Чёрная канарейка

Дебют в комиксах: Flash Comics #86 (1947 год)

Исполнительница роли в фильме: Джерни Смоллетт-Белл

Под этим именем в комиксах издательства DC Comics существуют два персонажа. Первый — отважная героиня из «Золотого века комиксов» по имени Дина Дрейк. Второй — её дочь Дина Лорел Лэнс, могущественный метачеловек и талантливый борец с преступностью. В «Хищных птицах» зрителям предстоит познакомиться именно с последней инкарнацией этой героини.

Вдохновлённая примером своей матери, Лорел решает стать супергероиней под кодовым именем Чёрная канарейка. В отличие от обоих родителей (отец девушки был простым детективом из Готэм-сити) она рождается со сверхспособностями. Так, Лорел обладает «криком канарейки» — навыком создавать разрушительную звуковую волну при помощи своего голоса. В комиксах она умело пользуется этой силой и позже присоединяется к «Лиге справедливости», где встречает своего избранника — другого популярного супергероя Зелёную стрелу.

Чёрная канарейка Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

К «Хищным птицам» же Лорел присоединяется по просьбе Оракула (Барбара Гордон, бывшая Бэтгёрл), которая считает девушку талантливым бойцом, отлично подходящим для «тайных операций». Вероятно, в фильме мы увидим другую версию предыстории Канарейки и её вступления в команду.

Многим фанатам сериалов эта героиня также может быть знакома по различным шоу от канала CW: «Стрела», «Флеш», «Легенды завтрашнего дня», «Супергёрл» и т. д. В них её роль исполняет американская актриса Кэти Кэссиди. Тем не менее сериальная канарейка лишь частично основана на своём комикс-прототипе.

Охотница

Первое появление в комиксах: Sensation Comics # 68 (1947 год)

Исполнительница роли в фильме: Мэри Элизабет Уинстэд

Как и в случае с Чёрной канарейкой, под псевдонимом Охотница в комиксах DC выступают две героини. «Хищным птицам» же снова досталась вторая и более актуальная инкарнация персонажа. Хелена Бертинелли — дочь одного из самых влиятельных главарей мафии в Готэм-сити, решившая встать на путь борьбы с преступностью после трагической смерти родителей.

Охотница не обладает никакими сверхъестественными способностями, лишь умением профессионально обращаться с любым оружием (в частности, с её излюбленным способом «охоты» на преступников — парой арбалетов) и крайне эффективно сражаться в рукопашном бою. В отличие от Бэтмена (которого она презирает) девушка не боится применять летальные методы и в случае крайней необходимости убивать преступников.

К «Хищным птицам» Охотница также присоединилась из-за своих боевых навыков и умения действовать незаметно. А после ухода Чёрной канарейки она заняла место «полевого лидера» группы. Однако из-за чрезмерной жестокости и неумения прощать преступников Хелена нередко ссорилась с другими членами команды.

Охотница Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Как и канарейка, Охотница также появлялась в современных сериалах от канала CW. В частности, в «Стреле» её роль исполнила австралийская актриса Джессика Де Гау. Помимо этого, другая версия этой героини была главным действующим лицом сериала «Хищные птицы» 2002 года, где её роль исполнила Эшли Скотт.

Рене Монтойя

Первое появление в комиксах: The Batman Adventures # 12 (1992 год)

Исполнительница роли в фильме: Рози Перес

Как и Харли Квинн, Рене Монтойя была придумана специально для мультсериала Batman: The Animated Series 1992 года. Однако художникам так сильно понравилась сильная девушка-полицейский, что её добавили в комиксы о Бэтмене ещё до выхода шоу на экраны.

В отличие от большинства своих коллег-полицейских Монтойя считала Бэтмена необходимым инструментом для спасения Готэм-сити, поэтому не боялась работать с ним и помогать в различных делах. В различных версиях комиксов и анимационных сериалов, девушка либо уходила из полиции, либо становилась новым комиссаром, взамен Гордона. Тем не менее в отряд «Хищных птиц» она никогда не вступала и не имела никаких дел с его представительницами.

Рене Монтойя Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Другой интересный факт комиксной биографии Рене Монтойя — после смерти Вика Сейджа, также известного под кодовым именем Вопрос, девушка присвоила себе его псевдоним и костюм. И несмотря на то, что Монтойя в качестве Вопроса не обладала никакими сверхспособностями, она оставалась талантливым детективом и мастером рукопашного боя.

Любителям сериалов эта героиня может быть знакома по шоу «Готэм», в котором её роль исполнила Виктория Картагена.

Кассандра Кейн

Первое появление в комиксах: Batman # 567 (1999 год)

Исполнительница роли в фильме: Элла Джей Баско

В оригинальных комиксах DC Кассандра Кейн — немая дочь наёмных убийц Дэвида Кейна и Леди Шивы. С рождения обученная убивать девушка нередко выступала как на стороне злодеев, так и на стороне героев. В частности, она становится новой Бэтгёрл после Барбары Гордон.

Кассандра не обладает никакими сверхспособностями, но мастерски владеет различными боевыми искусствами и умеет профессионально обращаться практически с любым оружием. Среди её учителей и инструкторов числятся: Бэтмен, Бэтгёрл, Чёрная канарейка и Найтвинг (первый Робин).

Кассандра Кейн Цитата из к/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Реж. Кэти Янь. 2020. США

Героиня несколько раз становилась частью отряда «Хищных птиц», однако никогда не задерживалась там надолго и ни разу не становилась центральным персонажем их истории. Судя по имеющимся трейлерам и тизерам предстоящего фильма, в кино нас ждёт совсем другая Кассандра Кейн, сильно отличающаяся от своего комикс-прототипа.

Кейн ни разу не появлялась в телесериалах, однако в последних сезонах «Готэма» была мужская версия её персонажа под кодовым именем Сирота.

В «Хищных птицах» также появятся и другие, куда более известные персонажи комиксов DC. Например, Чёрная Маска (Юэн Макгрегор) и Виктор Зас (Крис Мессина). Первый, будучи одним из самых влиятельных криминальных боссов Готэма, станет главным антагонистом фильма. Второй же — безумный серийный убийца, оставляющий на собственном теле отметины в память о каждой убитой жертве.

Из первых трейлеров видно, насколько сильно создатели фильма отошли от привычных комикс-образов. Возможно, это пойдёт героиням на пользу, а возможно, загубит и без того не самых популярных персонажей комиксов DC. Теперь остаётся лишь посмотреть картину и ждать результатов проката. Вполне вероятно, что если «Хищные птицы» покажут высокие сборы, то нас ждёт обновлённая серия комиксов об этой команде, уже в большей степени основанная на кинообразах.

Читайте ранее в этом сюжете: За что же можно похвалить Warcraft III: Reforged?