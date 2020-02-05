Нижний Новгород, , 15:57 — REGNUM Нижегородская область планирует подать заявку в рамках конкурсного отбора, объявленного Министерством культуры РФ среди регионов России, на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Отбор в регионе будет проходить с 17 февраля по 13 марта. Консультировать по формированию пакета документов будет научно-методический отдел Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени В.И.Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории региона появились три модельных библиотеки: в Выксе, Дзержинске и Гагино. В 2020 году планируется организовать библиотечные комплексы нового типа на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловске и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района. В 2019 году только на комплектование фондов библиотек направили 9 млн рублей.

Модельные библиотеки — это не просто хранилища с возможность получить книгу во временное пользование, это многофункциональный центр с мультимедийным оборудованием, возможностью высокоскоростного доступа в интернет и выходом на Национальную электронную библиотеку.