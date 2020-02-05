Нью-Йорк, США, , 15:28 — REGNUM Британский скульптор-монументалист Энтони Громили представил новую инсталляцию из 18 км алюминиевых труб прямоугольного сечения в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал HYPEBEAST.

Оригинальная работа «New York Clearing» открылась в парке Бруклин Бридж и является частью проекта «Connect, BTS» организованного южно-корейской музыкальной поп-группы BTS. Группа взяла на себя все расходы на установку арт-объекта.

Проект объединил 22 мировых художников для создания абсолютно новых арт-объектов в пяти городах — Лондоне, Берлине, Буэнос Айресе, Сеуле и Нью-Йорке.

«Я бесконечно рад возможности создать это энергетическое поле, соединяющееся с Манхэттеном через реку» — отмечает Громли.