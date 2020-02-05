Нижний Новгород, , 14:53 — REGNUM В Нижнем Новгороде продолжается пилотная разработка сериала по мотивам сборника рассказов Николая Свечина «Хроники сыска», которая проходит в рамках подготовки к 800-летию города. Для съемок первого эпизода «Случай в Окском батальоне» выбрана площадка завода «Красное Сормово», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В настоящее время съемочная группа приступила к работе над визуальными эффектами для реконструкции локаций завода.

Непосредственно съемки начнутся уже в марте текущего года. Сейчас проходит формирование актерской базы, которое продлится до мая 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, режиссером сериала является Евгений Кудельников. Сборник рассказов «Хроники сыска» включает восемь детективных новелл, действие которых разворачивается в Нижегородской губернии в конце XIX века, когда регион был крупным финансовым центром.

Разработкой сериала занимается АНО «Кинофактура» в сотрудничестве с компанией Art Pictures Vision. Инвестором выступает компания «Медиа-Телеком», которая входит в Национальную медиа группу.

Съемки сериала должны быть закончены в 2020 году, чтобы кинофильм вышел на экраны в 2021 году — в год 800-летия Нижнего Новгорода.