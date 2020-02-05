Лондон, , 14:52 — REGNUM Известный британский таблоид The Sun решил выяснить, какой актер мирового кино является самым красивым с научной точки зрения. По мнению экспертов самым красивым мужчиной в мире является британский актер Роберт Паттинсон: пропорции лица актера соответствуют древнегреческому принципу золотого сечения. Пропорции Роберта Паттинсона совершенны на 92,15%. Об этом сообщает портал Культуромания.

Идеального мужчину можно сегодня увидеть в фильме «Маяк», где он играет психически неуравновешенного человека и алкоголика.

Совершенство-2019 Джордж Клуни опустился на пятое место рейтинга: сказались возрастные изменения лица. Его показатель составил 89,91%.Предложенный метод определяет физическую привлекательность по соотношению размеров губ, подбородка, глаз и других частей лица.

На втором месте оказался Генри Кавилл с 91,64%, на третьем — Брэдли Купер (91,08%), на четвертом — Брэд Питт (90,51%).