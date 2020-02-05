Москва, , 14:31 — REGNUM 5 февраля в парке «Зарядье» открылась выставка «#три_», посвященная авангардисту Аристарху Лентулову. Об этом сообщает официальный сайт парка.

Аристарх Лентулов — один из основателей общества реформаторов русского искусства «Бубновый валет», из которого выросло множество авангардных течений. В экспозицию выставки вошли три знаковых работы художника, созданные в период его активной деятельности в объединении.

Три образца новаторской живописи дополнили архивные материалы, рассказывающие о жизни художника и периодах его творчества. Также в экспозиции представлены живописные пейзажи правнука авангардиста — Федора Лентулова.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.