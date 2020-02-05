Осло, , 13:29 — REGNUM Музей Мунка, который должен был открыться в Осло этой весной, начнет работу только осенью. Об этом сообщает официальный портал The Art Newspaper Russia.

Первой выставкой, открывающей музей, должна стать совместная экспозиция Эдварда Мунка и Трейси Эмин. Она откладывается на неопределенное время. Соответственно, переносятся сроки открытия этой экспозиции в Королевской академии художеств в Лондоне.

Как отмечает издание, музей объяснил перенос нарушением сроков поставщиками систем безопасности и несоответствием необходимым музейным стандартам предложенного оборудования климат-контроля. Представительница музея сообщила, что музей «корректирует свои планы с учетом сложившихся обстоятельств».