Москва, , 12:50 — REGNUM В Москве наградили лауреатов премии «Блокбастер». Она вручается создателям фильмов, которые стали наиболее успешными в российском прокате с коммерческой точки зрения. Как уже сообщалось, самой кассовой лентой отечественного производства в 2019 году стала военная драма «Т-34» Алексея Сидорова — она принесла 2,3 млрд рублей. Комедия «Холоп», опередившая «Т-34», вышла уже 2020 году.

Самым успешным в зарубежном прокате стал фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева — он заработал более 15 млн долларов.

Звания «Продюсер года» удостоен известный кинодеятель Рубен Дишдишян («Т-34»), а «Человеком года» стал генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский.

Среди зарубежных лент лучший результат показал фильм «Король Лев» — 2,99 млрд рублей.

Более 1,5 миллиарда рублей принесли в кассу «Тайная жизнь домашних животных — 2», «Как приручить дракона — 3», «Холодное сердце — 2», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Джокер», «Малефисента: Владычица тьмы», «Т-34», «Мстители: Финал».