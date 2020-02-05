Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM В Екатеринбурге отметят 130-летие со дня обнаружения Шигирского идола. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, где и размещён легендарный объект.

Праздник сотрудники музея решили встретить бесплатными экскурсиями по экспозиции «Шигирская кладовая», где помимо самого идола размещены и другие археологические находки. Экскурсии пройдут 5 и 8 февраля 2020 года.

Легендарный идол был обнаружен на Шигирском торфянике. В 2014 году возраст идола — 11 тысяч лет — подтвердили международными исследованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге начали принимать заявки на участие в акции «Ночь музеев — 2020». В этом году темой экспозиций станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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