Ташкент, , 12:15 — REGNUM Создание Государственной академии хореографии Узбекистана одобрил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом говорится в соответствующем постановлении главы государства, опубликованном 5 февраля агентство «УзА».

Мирзиёев подписал постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров и дальнейшему развитию научного потенциала в сфере танцевального искусства».

Академия хореографии будет создана на базе Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии. При академии также будут созданы специализированные начальные школы-интернаты танцевального искусства.

Отметим, в Узбекистане планируют также возродить ансамбль узбекского танца «Бахор» им. Мукаррамы Тургунбаевой при министерстве культуры республики.