Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Российская художница Мария Конопатова запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание анимационного фильма «Тихий космос». Об этом сообщалось 4 февраля на платформе planeta.ru.

Автор проекта поставила цель собрать 220 тыс. рублей. За первые сутки кампанию финансово поддержали два вкладчика — теперь на счету художницы 81,5 тыс. рублей.

«Тихий космос» — это короткометражный мультфильм (его продолжительность составит около пяти минут) о мире будущего. Его главный герой устаёт от постоянной суеты и отправляется в космос на небольшом корабле, чтобы остаться наедине со своими мыслями.

Напомним, прошлая работа Марии Конопатовой «Концерт огня» получила семь наград на различных международных мероприятиях. В том числе, она стала «Лучшим анимационным фильмом» на фестивале независимого киноGrand OFF в Варшаве.

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