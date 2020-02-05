Сеул, , 12:03 — REGNUM В ближайшее время на китайских телеэкранах появится анимационная версия фильма южнокорейского режиссёра Ким Ён Хва «С Багами». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представили двух стран подписали соответствующее соглашение 4 февраля.

Фильм «С Богами: Преступление и наказание» (российский вариант «С Богами: Два мира») и его продолжение «С Богами: Последние 49 дней» обрел широкую известность и популярность во всей Азии, однако в Китае из-за ограничений на импорт культурный контента из Южной Кореи данные картины показаны не были.

Известно, что правительство Поднебесной ввело подобный запрет в ответ на установку на территории Южной Кореи американских систем ПРО THAAD.

В настоящее время анимация в Китае находится на подъёме. В период с 2013 по 2018 года на долю анимационных фильмов в стране приходилось около 10% кассовых сборов, однако в прошлом году показатель увеличился до 18,91%.

«С Богами: Два мира» — южнокорейский фантастический фильм, снятый режиссёром Ким Ён Хва в 2017 году, про посмертные приключения пожарника и прохождение им испытаний с целью реинкарнации. Фильм основан на одноимённом цифровом комиксе Джу Хо Мина.