Москва, , 11:34 — REGNUM Накануне своего 60-летия (6 февраля) известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко объявил о новых масштабных планах. Он намерен построить в московском районе Нижние Мневники «город музыки». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам музыканта, в этом районе уже есть крупнейший студийный комплекс в России. Это несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, общежитие для студентов. Уже есть проект, сейчас идет оформление документов.

Однако продюсер российских групп «Любэ», «Иванушки International», «Фабрика», «Корни» и других намерен за два-три года возвести на западе столицы настоящий музыкальный комплекс мирового уровня.