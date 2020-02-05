Москва, , 10:19 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело по похищению телефона у актёра Ильи Глинникова. Об этом 5 февраля передаёт ТАСС.

Неизвестный вырвал из рук актёра iPhone 11 Pro Max. Стоимость устройства, по данным СМИ, составляет 113 990 рублей. Инцидент произошёл 18 января у парка на Сущёвском Валу. Пострадавший ощутил толчок в спину, у него выхватили из рук телефон. Обращение в полицию поступило 27 января. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Илья Глинников получил известность благодаря роли Глеба Романенко в телесериале «Интерны».