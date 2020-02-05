Ашхабад, , 10:13 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил посла Азербайджана в России, народного артиста Туркмении Полада Бюльбюль-оглы с 75-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер отметил, что Полад Бюльбюль-оглы на протяжении многих лет вносит большой вклад в укрепление отношений между народами Туркмении и Азербайджана.

«Именно поэтому в Туркмении к Вам относятся с большим уважением как к видному композитору и прекрасному певцу, Ваше творчество занимает особое место в сердце туркменского народа», — подытожил Бердымухамедов.

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