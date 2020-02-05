Лондон, 5 февраля 2020, 10:12 — REGNUM В сети появился трейлер биографического фильма о жизни Марии Склодовской-Кюри. Ролик опубликовали на YouTube-канале StudiocanalUK 4 февраля.
Картина под названием Radioactive выйдет на больших экранах 20 марта 2020 года. Главную роль в ней исполнит актриса Розамунд Пайк.
В Radioactive зрителям откроются подробности жизни Марии Склодовской-Кюри и её научных изысканий. В том числе, её самое главное открытие — радиоактивность.
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