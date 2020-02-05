Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Третий сезон анимационного сериала Castlevania выйдет на Netflix 5 марта 2020 года. Об этом 4 февраля сообщалось на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1224754478680657920

По словам авторов шоу, в новом сезоне зрителей ждёт ещё больше «загадок, убийств и вампиров». На Netflix выйдут одновременно все эпизоды продолжения.

Напомним, Castlevania — это серия видеоигр от японской компании Konami. Одноимённый мультсериал начал выходить на Netflix в 2017 году.

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