Ульяновск, , 08:36 — REGNUM В Ульяновске появились новое арт-пространство — центр современного искусства для молодёжи. Он объединит творческие мастерские для молодых художников, выставочные и арт-площадки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В региональном министерстве искусства и культурной политики отмечают, что центр современного искусства предназначен для начинающих художников, которые «смогут продемонстрировать свой талант, общаться и обмениваться опытом». Кроме того, они смогут снять помещение под мастерскую.

Также в новом учреждении детские школы и муниципальные центры искусств смогут представить свои проекты, лучшие из которых будут представлены в Ульяновске.

В настоящее время в центре работает выставка «Белый свет», представленная центром современного искусства и дизайна Димитровграда.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Ульяновской области открылся выставочный павильон советской мототехники. Экспозиция «Гараж СССР. Ретромототехника» обустроена в доме-музее В. И. Ленина. Организаторы отмечали, что в состав экспозиции вошли «наиболее редкие и уникальные примеры советской ретромототехники, мотоциклы стран варшавского договора и техника времён Великой Отечественной войны».

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