Москва, , 07:44 — REGNUM 5 февраля Государственный музей Востока совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра представили выставку «Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат». Об этом сообщает официальный сайт музея Востока.

Центральная тема выставки — ковры и вышивки 1920−1970-х годов с изобразительными мотивами советского периода. 40 экспонатов расскажут о феномене влияния исторических катаклизмов на декоративно-прикладное искусство.

Как отмечают искусствоведы, все экспонируемые произведения в свое время служили действенными инструментами политической пропаганды. Сейчас они воспринимаются отстраненно, и идеологическая окраска трактуется, как прецедент, воплотившийся в древних ремеслах — ковроткачестве и вышивке.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.