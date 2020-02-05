Санкт-Петербург, , 07:40 — REGNUM Мобильный художественный театр (проект Михаила Зыгаря) совместно с Домом культуры Льва Лурье запустили первый спектакль в Санкт-Петербурге.

По сообщению портала Театр, спектакль «Я жила» уже доступен для скачивания в мобильном приложении Мобильного художественного театра (МХТ). Постановка, озвученная голосом актрисы Елизаветы Боярской, рассказывает о жизни, мыслях и чувствах советской поэтессы Ольги Берггольц. Текст, созданный журналистом Валерием Панюшкиным, основан на воспоминаниях, письмах и стихотворениях Берггольц. Центральной темой мобильного спектакля стала Блокада Ленинграда, однако кроме блокадных реалий он рассказывает и о внезапной любви поэтессы.

«Зрителям» Мобильного художественного театра предлагается пройти привычным путем Ольги Берггольц: от дома на улице Рубинштейна к Дому Радио на Итальянской улице. Ожидается, что театр продолжит работу в Санкт-Петербурге, сотрудничая с Теодором Курентзисом и Александром Цыпкиным.