Москва, , 07:36 — REGNUM 5 марта в Москве откроется шестой фестиваль «Золотая маска в кино», в ходе которого кинозрители смогут посмотреть три московских спектакля: «Ингер/Браун/Прельжокаж», «Иранская конференция» и «Добрый человек из Сезуана».

По сообщению портала Театр, фестиваль предусматривает прямые трансляции театральных постановок, а также показы записей для зрителей в других часовых поясах. «Ингер/Браун/Прельжокаж» в постановке Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко объединяет три работы авангардных хореографов. «Иранская конференция» — это «звездный» спектакль «Театра наций» о современном мире и месте человека в нем. Спектакль «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольда Брехта Московского театра имени Пушкина в постановке Юрия Бутусова — это пример «бескомпромиссного актерского существования на разрыв аорты».

После основных показов в кинотеатрах Москвы спектакли фестиваля будут доступны для просмотра в записи на других площадках.