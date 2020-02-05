Москва, , 07:33 — REGNUM 5 февраля Всероссийский музей декоративного искусства представит масштабный проект «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX — начало XX века». Об этом сообщает официальный сайт выставки.

Выставка рассказывает о войнах на Кавказе и в Закавказье в XIX веке, знаменитом кавказском оружии, казачьих, национальных и регулярных воинских формированиях, располагавшихся на Кавказе — их обмундировании, снаряжении и вооружении, регалиях и участии в Первой мировой войне.

Выставка состоит из девяти разделов: «Войны России на Кавказе в XIX в.», «Виды и эволюция кавказского оружия», «Региональные особенности и основные центры производства кавказского оружия», «Шедевры кавказского оружия. Знаменитые мастера», «Российские регулярные части на Кавказе», «Кавказские казачьи войска, Национальные части на Кавказе», «Собственный Его Императорского Величества Конвой» и «Кавказские части в Первой мировой войне».

Выставка продлится до 5 апреля 2020 года.