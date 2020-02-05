Лос-Анджелес, США, , 07:31 — REGNUM Руководитель студии LucasFilm Кэтлин Кеннеди заявила, что режиссером следующей части «Звездных войн» может стать женщина.

По сообщению издания Empire, Кэтлин Кеннеди пообщалась с журналистами в ходе церемонии вручения премий BAFTA. Руководительница LucasFilm, получившая награду BAFTA Fellowship («Человек года»), призналась, что режиссером новой части киносаги может стать женщина, например Брайс Даллас Ховард («Чёрное зеркало») или Дебора Чоу («Мистер Робот», «Мандалорец»).

Также Кэтлин Кеннеди рассказала, что LucasFilm продолжает работу над новым фильмом об Индиане Джонсе. Как и ожидалось, главную роль в фильме исполнит Харрисон Форд.